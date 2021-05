Aglietti nuovo allenatore della Reggina: la foto della firma

Alfredo Aglietti ha firmato poco fa a Roma il contatto biennale che lo lega alla Reggina. Gli accordi erano stati impostati diversi giorni fa, quando era chiaro che Baroni non sarebbe rimasto in Calabria per accettare la proposta del Lecce. Ecco la foto della firma, avvenuta negli uffici del presidente Gallo e alla presenza di Lorenzo De Santis, l’intermediario che ha curato l’operazione. Aglietti diventa allenatore della Reggina, un suo desiderio che si realizza, dopo essere stato protagonista da calciatore.