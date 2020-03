Aglietti: “Buona la prima, ma c’è un po’ di rammarico per il pareggio”

Il gol di Ninkovic ha un po’ rovinato l’esordio sulla panchina del Chievo Verona per Alfredo Aglietti che chiude con un pareggio la sua prima ufficiale con i gialloblu. “Per essere la prima sono soddisfatto, anche se il pareggio lascia un po’ di rammarico”, ha dichiarato il tecnico dopo la gara di Ascoli. Aglietti ha analizzato la gara: “Sono molto soddisfatto per i primi 60 minuti. La squadra ha giocato con personalità e palla a terra. Davvero un peccato, perché c’erano gli spazi per chiudere la gara. In due/tre giorni non è facile cambiare registro, ma devo ringraziare i ragazzi perché si sono applicati e hanno fatto quello che gli avevo chiesto. In due tre giorni è difficile cambiare registro”.

Foto: Twitter Hellas Verona