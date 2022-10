Aggressione di Assago, Tarantino: “Non sono un eroe. Mi sono trovato nel posto sbagliato ma ho fatto la cosa giusta”

Intervistato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Massimo Tarantino, che ha fermato l’aggressore, ha ricordato quanto accaduto ad Assago che ha visto coinvolto anche il difensore del Monza, Pablo Marì: “Non sono un eroe, gli eroi sono altri. Io mi sono solo trovato nel posto sbagliato e al momento sbagliato. Però ho fatto la cosa giusta. Ero alla cassa in fila con mia moglie e mia figlia di 22 anni. Siamo andati a fare la spesa come accade spesso. A un certo punto ho iniziato a sentire urlare, ma urla di dolore e di spavento. Ho visto quest’uomo correre verso di noi con un coltello in mano. E come prima reazione mi sono messo a protezione della mia famiglia, ho fatto un passo indietro”.

Foto: Twitter Spal