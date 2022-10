Aggressione Assago: è stato l’ex calciatore Tarantino a disarmare il killer

Nel pomeriggio di oggi, in un centro commerciale di Assago, un italiano di 46 anni, ha preso da uno degli scaffali del supermercato un coltello in vendita e ha colpito cinque persone, tra cui il giocatore del Monza, Pablo Marì.

C’è un morto, un cassiere, e altre due persone sono in gravi condizioni.

Secondo quanto riportato da Fanpage, è stato l’ex calciatore Massimo Tarantino a disarmare l’aggressore. L’ex giocatore del Bologna, dell’Inter e del Napoli, ex responsabile dell’area tecnica della Spal, ai microfoni di Fanpage.it ha detto però “Non ho fatto niente, non sono un eroe”.

Foto: twitter Spal