Aggressione a Rinaldi, Daspo per il papà di Shpendi

Il questore di Forlì-Cesena ha disposto il Daspo per Alex Shpendi, padre del giocatore del Cesena Cristian Shpendi, dopo gli avvenimenti relativi all’incontro di calcio Cesena-Olbia del 7 gennaio. Il padre del giocatore albanese, dopo avere visto il figlio sanguinante a terra in seguito ad uno scontro di gioco, è entrato in campo tentando di colpire con un pugno il portiere della squadra avversaria, Filippo Rinaldi. La durata del Daspo sarà di tre anni e per questo tempo non potrà accedere ad alcuna manifestazione sportiva.

Foto: screen video Corriere di Romagna