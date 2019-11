Aggredito Lo Monaco, il Catania decide di non giocare a Potenza

Un’aggressione durante il viaggio che stava portando il Catania a Potenza per la partita di Coppa Italia. Vittima l’amministratore delegato Pietro Lo Monaco che aveva recentemente presentato le dimissioni. Una testata al naso che gli ha procurato un trauma e che ha portato il Catania alla decisione di disertare l’impegno. Questo il comunicato del club: “La vile e vergognosa aggressione subita oggi dall’amministratore delegato Pietro Lo Monaco da parte di ultras catanesi a bordo della nave traghetto durante il viaggio per raggiungere Potenza, già prevedibile alla luce dello striscione intimidatorio esposto in città e di quanto denunciato dal nostro amministratore delegato in occasione della conferenza stampa tenuta ieri, ci obbliga a fermarci. Conseguentemente, la squadra rientra a Catania”.

Foto: catanistaeu