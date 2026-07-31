Agenti abusivi: possibile corresponsabilità di club e calciatori

31/07/2026 | 23:01:06

Le due associazioni italiane degli agenti calcistici – IAFA e AIACS – hanno diramato un comunicato congiunto attraverso il quale denunciano la “piaga” dell’esercizio abusivo della professione, che ancora si manifesta nonostante in Italia vi sia una legge dello Stato che disciplina il settore.

Ad oggi la problematica risulta particolarmente complessa in quanto oramai le condotte irregolari non riguardano solo i soggetti sprovvisti di abilitazione che interagiscono senza essere legittimati con Club e calciatori, ma anche vere e proprie strutture societarie (alias agenzie) articolate come “scatole cinesi”, con sedi all’estero e non registrate nell’albo nazionale, che assoldano cittadini residenti in italia (in alcuni casi agenti registrati in altri figure che si presentano come “collaboratori”) i quali svolgono il ruolo di meri esecutori di negoziazioni in realtà facenti capo alle precitate agenzie non censite in Italia.

Le associazioni Agenti inoltre stigmatizzano il comportamento di alcuni Dirigenti ed alcuni atleti che – relazionandosi a soggetti non iscritti al preposto registro Coni – violano reiteratamente la normativa professionale nazionale, sottovalutando il rischio delle possibili sanzioni sia sportive che penali.

Tale fenomeno distorsivo pare sia divenuto talmente “fuori controllo” che l’unica soluzione percorribile potrebbe essere quella di trasmettere agli organi inquirenti le numerose (e comprovate) segnalazioni.

foto sito iafa