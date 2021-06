Agente Wijnaldum: “La trattativa con il Barcellona era avanzata. L’Inter un’opzione, ma i problemi finanziari…”

L’agente di Georginio Wijnaldum, Humphry Nijman, ha parlato al podcast “Here we go”, ecco le parole riportate da Sport: “Abbiamo parlato con il Barcellona, ​​abbiamo cercato di trovare un accordo con loro e tutto era molto avanzato. Per qualsiasi giocatore, il Barcellona è una grande sfida, ma lo stesso con il PSG. Il giocatore ha finalmente scelto il Parigi. L’Inter sarebbe stata un’opzione se non fosse stato per i loro problemi finanziari. Sapevamo anche che A Koeman sarebbe piaciuto avere Wijnladum al Barcellona perché si conoscevano dall’Olanda. Anche il Bayern era interessato” .w

Foto: Twitter Psg