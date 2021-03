Agente Veretout: “Futuro al Napoli? No, sta bene alla Roma e stiamo per rinnovare”

Dopo che nei giorni scorsi aveva svelato un aneddoto a riguardo dell’interesse di Gennaro Gattuso verso il suo assistito, Mario Giuffredi, agente di Veretout, parlando a Radio Kiss Kiss Napoli, ha chiuso la porta per un futuro in azzurro: “Futuro al Napoli? No, sta bene alla Roma. Nei mesi scorsi abbiamo parlato di rinnovo, per cui credo che sia impossibile che Veretout venga al Napoli.”

L’agente ha poi aggiunto una previsione anche su Paulo Fonseca, che negli ultimi giorni è stato avvicinato al Napoli: “Anche perché vedo molto difficile che Fonseca venga al Napoli l’anno prossimo”.

Foto: twitter personale