Agente Rugani: “Non abbiamo chiesto il rinnovo alla Juventus”

Daniele Rugani, difensore della Juventus, ha il contratto in scadenza a giugno del prossimo anno, e il suo agente Davide Torchia fa il punto della situazione: “Non abbiamo chiesto nessun rinnovo alla Juventus. Allegri stima Rugani e nelle partite importanti in cui è sceso in campo è sempre stato tra i migliori. Ho ricevuto diversi interessamenti da parte di altri club come ogni anno” ha detto Torchia a Play Tv. L’agente dell’ex Empoli si esprime così su un possibile trasferimento alla Lazio del suo assistito: “Tornerebbe a lavorare con Sarri. La sua crescita maggiore l’ha ottenuta con Sarri e tornarci ora potrebbe andare bene, come potrebbe andare male”.

Foto: Twitter Rugani