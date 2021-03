Agente Politano: “Sta ripagando le aspettative del Napoli. Soffre il fatto di non essere convocato in Nazionale”

L’agente di Matteo Politano, Davide Lippi, ha parlato del momento del suo assistito, autore del gol vittoria per il Napoli a San Siro contro il Milan, ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue parole: “Per Politano è un momento importante e di consapevolezza oltre che di serenità. Deve continuare a fare quello che sta facendo, lui è concentrato sul Napoli e sugli obiettivi di gruppo. E’ molto in linea con il suo allenatore. Gattuso lo ha voluto, all’inizio aveva bisogno di un pochino di tempo ma sta ripagando ampiamente quelle che sono le aspettative. Ora deve continuare così, sono tutti uniti sui risultati di squadra da ottenere“.

Sulla Nazionale: “È molto legato alla maglia azzurra e il fatto di non essere convocato lo fa soffrire molto. Non in modo pretestuoso ma perché è determinato e perché gli piacerebbe tornare a far parte di un gruppo che sente per appartenenza. Spero che venga tenuto conto del fatto che sta giocando con grande continuità“.

Foto: twitter Politano