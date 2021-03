Agente Osimhen: “Gli basteranno un paio di gol per tornare al top, vuole la Champions col Napoli”

William Davila, agente di Victor Osimhen, ha parlato così a Radio Kiss Kiss Napoli: “Da tre giorni è tornato ad allenarsi in gruppo, sta bene ed è pronto per giocare. È impaziente di tornare in campo e può farlo dal 1′ contro il Sassuolo, anche se tutto dipenderà dallo staff medico del Napoli. Vuole giocare la Champions League con questa maglia. È stato un periodo poco fortunato ma tutto ciò che gli è successo se l’è già messo alle spalle. Ora è tornato in forma dopo ciò che vissuto tra infortunio e Covid, gli basteranno un paio di gol per tornare al top”.