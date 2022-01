Agente Moukoko: “Non è così scontato il rinnovo con il Borussia Dortmund, ha bisogno di giocare di più”

Patrick Williams, agente di Youssoufa Moukoko, ha parlato alla BILD del futuro del proprio assistito che potrebbe essere lontano dal Borussia Dortmund: “Non è assolutamente scontato che rinnovo il suo contratto con il Borussia Dortmund. Gli infortuni lo hanno condizionato in questa stagione, è vero, ma non sta trovando i minuti di cui avrebbe bisogno per crescere. In questo momento della sua carriera Moukoko ha bisogno di giocare di più anche se la concorrenza in avanti nel Borussia è molto alta. Io però devo pensare al meglio per il suo futuro”.

FOTO: Wikipedia