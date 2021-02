Agente Mario Rui sulle critiche: “Vedremo se il prossimo terzino sinistro del Napoli sarà meglio di lui”

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha parlato così a Radio Punto Nuovo delle critiche piovute sul portoghese dopo la brutta uscita contro il Genoa: “Negli anni ha sempre fatto cose importanti. In alcune partite può piacere, in altre no. Quest’anno sta avendo qualche partita con qualche approccio sbagliato, ma mi piacerebbe commentare tra 2-3 anni il prossimo terzino sinistro del Napoli per capire chi è meglio di lui”.

Foto: Twitter Napoli