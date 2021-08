Agente Luperto: “Il Napoli voleva tenerlo ma Empoli è stata la scelta giusta”

Diego Nappi, agente tra gli altri di Sebastiano Luperto, ha parlato così ai microfoni di Radio Marte della nuova avventura del difensore all’Empoli: “Quando davanti hai un giocatore come Koulibaly, chi è dietro è normale che trovi qualche difficoltà. L’Empoli lo voleva da tanto e premeva per averlo, dunque abbiamo accelerato. Ci siamo confrontati col Napoli e abbiamo pensato che dopo 30 partite al Crotone fosse giusto continuare la crescita in campo. All’inizio il Napoli voleva tenerlo ma poi hanno avuto l’intelligenza di farlo andare a giocare in una piazza che già conosce. Ora tocca a lui fare una grande stagione”.