Agente Kessié: “Solo un colpo di stato può farlo andar via dal Milan”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’agente di Franck Kessié, George Atangana ha parlato del futuro del suo assistito affermando in modi plateali che per ora il centrocampista non lascerà i rossoneri.

Queste le sue parole: “Kessié? Solo un colpo di Stato può mandar via il Presidente dal Milan…”.

Dopo aver perso Calhanoglu e Donnarumma, quindi, in casa Milan, stando a queste parole, si è abbastanza sereni per Kessié.

Foto: Instagram personale