Agente Insigne: “Non fu lui a capo dell’ammutinamento contro Ancelotti”

L’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, ha parlato a Radio Punto Nuovo del momento del suo assistito ed è tornato sulla vicenda dell’ammutinamento con Carlo Ancelotti, risalente a novembre 2019.

Queste le parole di Pisacane: “Lorenzo? Sta bene e l’altro giorno contro la Juventus è uscito solo perché era stanchissimo e non avrebbe potuto continuare. Il Napoli aveva bisogno di gente fresca che potesse lottare fino al 90′ contro la Juve che stava spingendo per pervenire al pareggio. Non ci sto quando sento parlare di “momento buio” per lui”.

Parole poi sul famoso ammutinamento con Ancelotti: “Non so chi abbia capeggiato l’ammutinamento contro Ancelotti, ma una cosa è certa, non è stato Lorenzo. E’ stata una situazione non bella, legata al passato e ora si deve guardare avanti. Il rinnovo? Non mi va di parlarne, lui pensa solo a finire la stagione nel migliore dei modi. C’è un allenatore in scadenza e altri giocatori nelle stesse condizioni che si stanno comportando da grandi professionisti”.

Foto: Twitter Napoli