Agente Insigne: “Lorenzo se ne frega dei giudizi negativi. Litigio con Lozano? Non c’è niente di vero”

Vincenzo Pisacane, procuratore di Lorenzo Insigne, ha parlato così a Radio 1 Station:

“Lorenzo oltre ai record personali punta al bene della squadra. Speriamo si possa ottenere qualcosa di importante con il club.

Finale di Supercoppa? Gara impegnativa: sarà una partita molto bella. Lorenzo si trova bene con tutti i compagni, nel Napoli ci sono tutti giocatori importanti. Ovviamente la mancanza di Mertens, Osimhen e Koulibaly ha portato problemi a mister Gattuso. Lorenzo sta facendo un’ottima annata, dimostrando quello che sa fare. Ovviamente, in alcune partite incide di più ed in altre meno.

Posizione preferita? Credo sia proprio quella in cui gioca ormai da tempo, ovvero da attaccante esterno sinistro, ma potrebbe giocare anche nella trequarti. Ama giocare palla al piede ed è favoloso anche in fase di copertura. Lui è fatto così: si sacrifica molto per la squadra giocando a tutto campo.

Gattuso? Quelli che vogliono la sua testa dopo gli ultimi risultati deludenti, sono solo giornalai.

Critiche ad Insigne? Lui ha le spalle larghe e se ne frega altamente dei giudizi negativi che gli piovono addosso, premono più a me da procuratore. Lui da napoletano sente molto la maglia e quando si perde per lui è una doppia sconfitta: da tifoso e da calciatore.

Antipatia verso Lozano? Smentisco categoricamente una presunta antipatia o alcun litigio tra il capitano ed il Chucky. Non c’è niente di vero.

A chi si ispira Lorenzo? Lui non deve ispirarsi a nessuno, deve essere semplicemente Lorenzo Insigne, facendo le cose meravigliose che sa fare”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli