Agente Insigne: “La rabbia di Lorenzo la comprendo ma non c’è stata nessuna lite con Gattuso”

Il procuratore di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, ha parlato a Napolimagazine.com, dove ha ricostruito il post gara del capitano azzurro, suo assistito.

Queste le sue parole: “La rabbia di Lorenzo a fine gara, dopo averla recuperata con un assist e un gol, e poi pareggiata in quel modo, la considero più che normale. Ci tengo però a precisare che non c’è stato alcun diverbio con Gattuso. Sono solo ricostruzioni fantasiose”.

Pisacane così continua: “Lorenzo ha solo sfogato la sua rabbia per il pareggio subito in extremis contro un cartellone. Non c’è stata alcuna imprecazione verso qualcuno. Insigne è il primo tifoso del Napoli. Da capitano vorrebbe vincerle tutte le partite, è normale. Insigne perde due volte, anzi, tre: da capitano, da calciatore e da tifoso del Napoli. Ha imprecato solo contro una partita gettata via all’ultimo istante e posso anche capirlo”.

“L’obiettivo Champions? – ha aggiunto parlando della corsa per i primi quattro posti -. Ogni partita sarà importante e di sicuro la squadra lotterà fino all’ultima giornata”.

Foto: Twitter Napoli