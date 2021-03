Agente Insigne: “Ha fatto doppietta respirando con una sola narice. Gattuso? Difficile fare risultati con la squadra dimezzata”

Intervenuto a Radio Marte, Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha così parlato del suo assistito dopo la sua doppietta contro il Bologna: “Insigne? Mai avuto dubbi, ho sempre detto che lui è prima di tutto un grandissimo tifoso, poi un giocatore e poi un capitano. Tutto questo lo carica di responsabilità ma abbiamo visto che quando il gioco si fa duro lui inizia a giocare e inizia a fare le cose che sa fare. Lui ha avuto una settimana particolarissima: era con raffreddore e mal di gola, ha fatto diversi tamponi. Scendendo in campo respirando con una sola narice ha fatto doppietta“.

Sulle critiche verso Gattuso invece: “Dare colpe a Gattuso, con una squadra dimezzata…non avresti comunque avuto risultati. Era difficile per chiunque, così come lo è stato anche per lui. Ora la squadra sta prendendo di nuovo forma e si vedono i risultati. Sono convinto anche io che Lorenzo possa far bene come sta facendo: sta bene, è carico e ha una gran voglia di rivalsa perché per troppe volte questo ragazzo è stato attaccato”.

Foto: twitter Napoli