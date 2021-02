L’agente di Achraf Hakimi ha rivelato che il suo assistito è arrivato in Italia con tre anni di ritardo, ecco le parole di Alejandro Camano a Radio Kiss Kiss: “Hakimi poteva essere del Napoli tre anni fa con Sarri, aveva 18 anni e Giuntoli ci cercò.

Borja Mayoral? Dzeko è fortissimo, non conosco i problemi della Roma. Mayoral ha 23 anni, ha il tempo per crescere. In giallorosso ha l’opportunità per crescere”.