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Agente Guardiola: “Pep non allenerà nessuno quest’anno”

14/09/2026 | 15:46:07

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Josep Maria Orobitg, agente di Pep Guardiola, ha spento qualsiasi voce circa l’approdo del suo assistito in una panchina di club o Nazionale già in questa stagione. Negli ultimi giorni, infatti, il tecnico catalano è stato accostato al Trabzonspor, insieme a Stefano Pioli. In estate, invece, si era paventata l’idea, svanita poco dopo, di vederlo sulla panchina della Nazionale italiana. Le parole ad AS: “Pep non allenerà nessun club o nazionale in questa stagione”.

Foto: X Guardiola