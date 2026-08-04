Agente Galarza: “Abbiamo un’offerta importante dall’Italia”

04/08/2026 | 18:56:14

Matias Galarza, centrocampista paraguaiano e fuori rosa al River Plate, potrebbe approdare in Serie A. L’agente del giocatore, protagonista della caccia all’uomo agli ottavi del Mondiale contro la Francia, ha detto: “Ha disputato una grande Coppa del Mondo. Un peccato perché penso che il River abbia agito male togliendo il giocatore dalla rosa. Il mio compito è cercare di ottenere il meglio per il giocatore. Voglio un grande risarcimento”, ha detto a Rock & Pop del Paraguay. “Abbiamo tre o quattro proposte che stiamo ascoltando. L’offerta più importante viene dall’Europa. Dall’Italia. Chiediamo un salario nettamente più alto grazie al grande Mondiale che ha disputato”.

Foto: Instagram Galarza