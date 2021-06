Agente Elmas: “Ha giocato poco, non siamo contenti. Spalletti penso voglia puntarci”

George Gardi, agente di Elmas del Napoli, ha parlato a Radio Marte della stagione del macedone e del futuro.

Queste le sue parole: “Il giocatore ci teneva a giocare la Champions, è venuto a Napoli proprio per questo. Ovviamente è rimasto deluso come tutti per l’ultima giornata e ora è già concentrato sull’Europeo e crede di fare un grande Europeo. Lo vedo molto motivato. Soddisfatto della stagione? Ha giocato molto poco, vorrebbe avere più peso e incidere di più. Ha avuto pochi minuti a disposizione, contenti non possiamo essere. Con il cambio di allenatore la prospettiva può cambiare? Secondo me sì. L’anno scorso è stato il giocatore più subentrato a livello europeo, speriamo che con Spalletti le cose migliorino. Il tecnico ne parlava già per l’Inter. Il club punta su Elmas ma entrava quasi sempre a risultato già acquisito, con i giochi già fatti, non rende facile incidere. Speriamo che le cose cambino. Un’altra stagione del genere non farà felice il giocatore. Dobbiamo capire se l’allenatore crede in lui, cosa che penso”.

Foto: Twitter Napoli