Agente Dragowski: “La Fiorentina chiede tanti soldi”

Mariusz Kulesza, agente del portiere della Fiorentina Dragowski, ha rilasciato un’intervista a WP SportoweFakty spiegando la situazione relativa al futuro del calciatore viola, che ormai da giorni è vicino all’approdo nello Spezia. Prima di tutto, però, il procuratore s’è espresso sulla possibilità per il suo assistito di volare in Premier: “Il Southampton osserva Dragowski da diversi anni, purtroppo il trasferimento è fallito per la mancanza di un permesso di lavoro. Sfortunatamente Bart ha giocato pochissimo la scorsa stagione, non è riuscito ad arrivare al 30% dei minuti per ottenere punti extra per il permesso. Un altro club inglese (il Bournemouth, ndr) ha presentato anche ricorso, ma è stato respinto. Un trasferimento in Inghilterra quest’estate è fuori questione. Tuttavia, il nostro obiettivo è sempre stato la Premier”.

L’agente ha poi fatto chiarezza sulle voci che volevano il portiere verso la Spagna: “Espanyol? C’è stato un contatto, ma sfortunatamente questo trasferimento non è andato a buon fine. La Fiorentina si aspetta tanti soldi da Bart. Se teniamo conto che ha trascorso l’ultima stagione praticamente in panchina, e gli manca un solo anno di contratto, sono tanti soldi. Celta Vigo? Un’invenzione mediatica”.

Infine, sull’ipotesi Spezia: “Vogliamo che sia una scelta ponderata. Il prossimo club dev’essere un trampolino di lancio e allo tesso tempo dar modo a Bart di crescere ancora. Penso che presto conoscere la soluzione a questa situazione”.

Foto: Twitter Fiorentina