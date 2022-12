Agente Di Lorenzo: “Vuole chiudere la carriera a Napoli, sempre se la società è d’accordo”

Giovanni Di Lorenzo ha deciso: vuole restare a Napoli per tutta la sua carriera, a dichiararlo è l’agente del giocatore stesso: “Abbiamo espresso il nostro desiderio al club: Di Lorenzo vorrebbe chiudere la carriera qui a Napoli, poi bisognerà vedere sela società la pensa allo stesso modo. Niente viene dato per scontato, ma quando si parla di Di Lorenzo dovrebbe esserlo per il ragazzo che ha dimostrato di essere. È un ragazzo che in questi ultimi anni ha avuto tante possibilità, tante richieste di altri club, ma non le ha mai prese in considerazione perché ha scelto di rimanere a Napoli per l’amore che prova per questa città. Ha ancora una carriera molto lunga davanti, però il suo piacere è quello di concludere la carriera e stare a vita a Napoli”.

Foto: Instagram Di Lorenzo