Agente di Lobotka: “Se Conte resterà, Stani mi metterà pressione per andar via”

11/11/2025 | 15:04:28

Dichiarazioni importanti, quelle rilasciate da Branislav Jarusek – agente di Lobotka – in Slovacchia e riportate dal sito Sport24.sk.

“Non capisco perché Lobotka abbia dovuto giocare tre partite difficili in otto giorni prima della Nazionale. Avrebbero potuto dargli un po’ di riposo per giocare con la Slovacchia. Se Lobotka vincesse il terzo scudetto, sarebbe più facile per lui andarsene, ma non amo fare previsioni. Ora ha un contratto migliorato e potrebbe restare, ma ha già 30 anni e sarebbe quasi irrealistico continuare così fisicamente con Conte che chiede cose impegnative. Il trasferimento in estate può avere senso, ma dipenderà dalla cifra. Lobotka sta bene in Italia, ma se Conte resta ancora al Napoli penso che mi metterà pressione per andar via. Tuttavia l’estate è lontana”.

Foto: Instagram Lobotka