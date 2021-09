Agente di Eriksen: “Non ci sono esami fissati. Se ci saranno novità parlerà lui”

Quale sarà il futuro di Christian Eriksen dopo la sua vicenda dello scorso giugno? Potrà mai tornare a giocare a calcio o dovrà dire addio allo sport?

Domande che avranno una risposta a breve ma nel frattempo parla l’agente del centrocampista danese, Martin Schoots, che a TV 2 SPORT ha parlato sul futuro del calciatore.

Queste le sue parole: “Sto leggendo tante speculazioni. Non ci sono esami fissati per il mese prossimo, non c’è una tempistica definita. Sono sciocchezze”.

Foto: Sito Inter