Agente di Dragusin: “I gladiatori stanno bene a Roma. Fiorentina? Non è la strada giusta”

10/01/2026 | 00:05:01

Florian Manea, agente del difensore Dragusin, ha parlato alla Rai della posizione del suo assistito: “Aspetto che il Tottenham dica di sì alla Roma per entrare nel vivo. Ci sono un paio di offerte per lui, ma l’Italia per Radu è speciale e ha fatto molto bene in Serie A. È un gladiatore e i gladiatori stanno bene a Roma. Fiorentina? Con tutto il rispetto non sarebbe la strada giusta per lui. Costa 25 milioni”.

Foto: sito Tottenham