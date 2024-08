Fali Ramadani, agente di Federico Chiesa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dove ha smentito le parole di Hüseyin Yücel, vicepresidente del Besiktas, che aveva parlato di una trattativa con la Juventus per l’esterno italiano. Di seguito le parole del noto procuratore, riportate dalla nostra redazione: “Non conosco la persona in questione. Non ho mai trattato con il Besiktas per Federico Chiesa”.

Foto: Instagram Azzurri