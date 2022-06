Agente di Borja Mayoral: “Valutiamo tutto, ma resteremmo anche al Real”

Borja Mayoral è stato a Roma il capocannoniere dell’Europa League targata Fonseca, in campionato però non è riuscito ad incidere quanto in campo internazionale. Con l’arrivo di Mourinho lo spagnolo è stato tagliato fuori e dopo il prestito al Getafe ora è pronto a tornare al Real Madrid. Con i blancos che potrebbero salutare Mariano Diaz e Jovic, l’ex calciatore della Roma potrebbe addirittura rimanere alla corte di Ancelotti. A commentare il suo futuro è l’agente Alejandro Camaño che al portale Bernabéu Digital ha rilasciato queste parole. “Per Borja sarebbe una felicità molto grande restare al Real. Sia il presidente sia la società gli hanno dimostrato affetto. Giocare insieme ai più grandi calciatori del mondo, nella squadra che ha appena vinto la Champions, rappresenta sicuramente uno stimolo per lui. Borja è molto contento della possibilità di restare a Madrid. Futuro? Il Getafe ha già fatto un’offerta per riprenderlo, stiamo valutando ogni opportunità che il mercato ci pone davanti”.

Foto: Twitter Roma