Agente Deschamps: “Futuro? E’ una decisione delicata, prendiamo tempo”

L’agente di Deschamps, intervenuto a RMC Sport, ha parlato del futuro del commissario tecnico della Francia e del tempo che si prenderà per riflettere sulla decisione che prenderà inerente alla sua permanenza in Nazionale: “Sarà una decisione importante, riguarda il suo futuro. Didier tornerà in Francia, si prenderà qualche giorno di ferie per riflettere e pensare al da farsi. A inizio gennaio vedrà il presidente Le Graët per comunicare la sua decisione. Non è una cosa che si può fare a cuor leggero, dopo una finale simile e con uno scenario così brutto. È una decisione che va presa con tranquillità, la prenderà a tempo debito”.

Foto: Instagram Francia