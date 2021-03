Agente Chiellini: “Per ora la Juve non si è fatta viva per il rinnovo”

Giorgio Chiellini potrebbe davvero dire addio alla Juventus tra qualche settimana, a fine stagione.

Il difensore livornese è i scadenza con i bianconeri ma non ha ancora sentito nessuno per parlare di rinnovo di contratto.

Lo ha spiegato a Sky Sport il suo agente, Davide Lippi, che ha ammesso come le possibilità di un addio sono enormi.

Queste le sue parole: “Il rinnovo con la Juve? E’ chiaro che può andare di pari passo anche con la decisione di un ritiro. C’è grande concentrazione, è una cosa che il presidente in persona ha sempre valutato con i diretti interessati che sono calciatori importanti per la maglia e la storia di questo club. Al momento non c’è alcun tipo di novità, solo concentrazione sul grande finale di stagione con la Juventus e poi sull’Europeo. Possibilità di vedere Chiellini con un’altra maglia in caso di mancato rinnovo? Domanda complessa. Stiamo parlando di una persona speciale, con una sensibilità importante. Faccio fatica a rispondere, credo sia difficile ma credo anche che un atleta se ha voglia e piacere di continuare debba farlo. Poi stiamo parlando di calciatori che rappresentano la storia di questa maglia, bisogna stare attenti e ci sarà tempo per discutere. Di sicuro al momento nessuno del club si è fatto vivo per quanto riguarda questo argomento. Sarei sorpreso non ci fosse la voglia di proseguire da parte della Juve? Penso al rendimento di Giorgio anche quest’anno. Se ci si aspetta che Chiellini possa essere determinante 50 partite in stagione si pensa male, ma io ci penserei bene prima di rinunciarci per quello che dà dentro e fuori dal campo”.

Foto: Twitter Juventus