Agente Caputo: “Operazione con la Samp fatta al posto giusto e al momento giusto”

Intervistato da Radio Marte, Gaetano Fedele, agente di Francesco Caputo, ha parlato del trasferimento in extremis dell’attaccante dal Sassuolo alla Sampdoria.

Queste le sue parole: “L’operazione Caputo è nata proprio nell’ultima giornata, in mattina. Con il Sassuolo ho sempre avuto ottimi rapporti e c’è sempre stato grande rispetto, decisione di comune accordo. Loro erano qualcuno in più, stavano facendo valutazioni sugli attaccanti. In quel momento è stata la soluzione migliore per tutti, magari non 2 giorni fa ma ieri sì. Probabilmente è stata un’operazione fatta al momento giusto e al posto giusto”.

Foto: Twitter Vivo Azzurro