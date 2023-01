Agente Buffon: “Con il Parma ha ancora due anni di contratto. A fine stagione faremo il punto”

Silvano Martina, storico agente di Gianluigi Buffon, ha parlato ai microfoni di Tuttosport sul futuro del suo assistito: “Con il Parma ha ancora due anni di contratto però, già a fine stagione faremo un punto e Gigi sarà libero di decidere come meglio crede. Certo è che se lui oggi gioca ancora è perché si sente forte e competitivo. Secondo me se il Parma va in Serie A continua al 100%, altrimenti… continua lo stesso ma soltanto se è sicuro di essere ancora al top perché la Serie B è un campionato molto difficile e quanto ha fatto vedere il Parma l’altra sera a San Siro lo dimostra”.

