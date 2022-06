Agente Bastoni: “Resta sicuramente all’Inter. Chance anche per Ranocchia”. Il video

Giorno di incontri in casa Inter, non soltanto quello – fondamentale – per Paulo Dybala. nelle sede nerazzurra è stato anche Tullio Tinti che ha parlato del rinnovo – già impostato – di Simone Inzaghi. Queste le sue dichiarazioni: “Per Ranocchia ci sono sempre possibilità che rimanga all’Inter. Bastoni resta sicuramente all’Inter, ha il contratto, è felice e non è un problema. Io i contratti li rispetto. Il rinnovo di Bastoni? Se mi chiamano, non c’è problema”.