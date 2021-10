Agente Bale: “Con Zidane ha avuto molte incomprensioni. Il ritorno al Tottenham non è stato come ci si aspettava”

Jonathan Barnett, agente di Gareth Bale, attraverso un’intervista rilasciata al Mirror ha parlato del suo assistito: “Il ritorno al Tottenham diciamo che non è stato quello ideale che ci si aspettava. Con Mourinho dico solo che non avevano la stessa idea del calcio. Ad ogni modo è tornato al Real Madrid ed è stato subito titolare. Negli ultimi anni è stato frenato da infortuni e da molte incomprensioni con Zidane. Sarebbe un sogno per lui poter partecipare ad una fase finale della Coppa del Mondo con il Galles”.

