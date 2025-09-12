Aganzo (presidente AFE): “Villarreal-Barcellona a Miami? Bisogna raggiungere un accordo comune”

12/09/2025 | 10:00:48

Il Presidente dell’AFE (Asociacion de Futbolistas Espanoles), praticamente il sindacato dei giocatori spagnoli, David Aganzo, è intervenuto ai microfoni della stampa dopo che la UEFA ha annunciato di voler continuare a studiare la proposta della partita tra Villarreal e Barcellona a Miami. Di seguito le dichiarazioni riportate da Mundo Deportivo: “La notizia è una gioia, perché credo che sia una questione di responsabilità da parte della UEFA, ed è quello che noi chiedemmo a suo tempo sia alla Federazione, sia alla UEFA che alla FIFA. Che abbiano accolto anche la richiesta contenuta in quella lettera che inviammo alla UEFA, penso sia una questione di buon senso. È quello che avremmo dovuto fare nella Federazione Spagnola di Calcio. Sono contento che la UEFA ci inviti tutti a sederci attorno a un tavolo per prendere decisioni che non siano unilaterali”. Aganzo ha poi affermato: “Ci siamo messi in comunicazione con la Liga, abbiamo mandato lettere alla Liga, alla FIFA, alla UEFA, alla CONCACAF… Sapevamo perfettamente che LaLiga era dietro questo progetto, anche se ci hanno ripetuto in più occasioni che non erano loro, ma i club a volerlo. Ci dissero in Consiglio Direttivo che si trattava di una semplice formalità, ma è rimasto chiaro che non era affatto una formalità. La UEFA si è assunta la responsabilità e ha mostrato quello che realmente deve avere un’istituzione: buon senso, e chiedere a tutte le parti di sedersi per affrontare un cambiamento così radicale che coinvolge anche i calciatori. Ci sono molte condizioni che cambiano: questa è la nostra opinione. Credo che la notizia sia positiva, non solo per i calciatori, ma per tutti. Che la UEFA abbia fermato la procedura, che la Federazione abbia dato seguito a quell’iter al quale io mi ero opposto… Istituzioni come RFEF, UEFA e FIFA devono sedersi, valutare e trovare un accordo comune tra tutte le parti”.

Foto: Instagram Barcellona