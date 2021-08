Ag. Zapata: “Al momento nessun contatto tra le società. Duvan erede di Lukaku? Sarebbe fantastico”

La notizia di un possibile ritorno al Chelsea da parte di Lukaku ha scosso non poco il mondo Inter. Tifosi che si divino tra coloro che sono pronti a brandire l’ascia di guerra in caso di partenza del belga ed altri che invece, prendono consapevolezza che una cifra come 130 milioni nelle casse nerazzurre e 12 milioni più 3 di bonus nelle tasche di Big Rom sono difficili da rifiutare. Nelle ultime ore è circolato il nome di Duvan Zapata come possibile erede del Gigante per l’attacco interista. Il procuratore del colombiano, Fernando Schena ha rilasciato alcune parole ai colleghi di FCINTER1908 riguardo all’approdo alla corte di Inzaghi da parte del suo assistito: “Non ho avuto nessuna discussione con l’Atalanta e tantomeno non ci sono stati contatti con l’Inter. Ovviamente se l’Inter ci farà una proposta, insieme a Duvan la valuteremo. Ma ora è concentrato a prepararsi al meglio per fare bene con l’Atalanta. Essere l’erede di Lukaku? Sarebbe fantastico”

Foto: Twitter Atalanta