Ag. Weah: “La Juve è un club fantastico. Ma un dirigente, per vendetta, vuole una fortuna per venderlo”

27/07/2025 | 21:40:46

Badou Sambaguè, agente di Timothy Weah, ha parlato a Sportitalia, soffermandosi sugli interessi del suo assistito, in uscita dal club bianconero.

Queste le sue parole: “La Juve è un club fantastico. Il reparto sportivo è gestito da tre persone. Due hanno classe, e un altro è ancora alla ricerca di se stesso. Non possiamo biasimarlo. Due cercano soluzioni, e uno crea problemi. E non possiamo permettercelo. Tim Weah, sempre professionale, è stato escluso durante il Mondiale. Questa persona ha rovinato il suo Mondiale, ha cercato di costringerlo ad andare dove voleva.

Oggi, per vendetta, pretende una fortuna e aspetta un’offerta dalla Premier League che non arriverà e non verrà mai approvata da noi. Questi sono metodi antiquati che non mi vanno giù. Non sono abituato a parlare apertamente, ma non farlo oggi equivarrebbe ad accettare una mancanza di rispetto inaccettabile e totale. La classe non si compra per un allenatore, questo è certo, ma è sempre stata parte della storia della Juventus. Una persona la sta minando. Vediamo…”.

