Tramite i propri profili social, l’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda ha voluto mandare un messaggio in merito al trasferimento del giocatore nigeriano dal Napoli in prestito al Galatasaray.

Queste le sue parole: “Forza Victor! Nuovo viaggio, nuova sfida! Il passato è un dono per chi lo sa apprezzare. Il futuro sta arrivando! Grazie Galatasaray”

Foto: Instagram Osimhen