Ag. Orsolini: “Dirigenza e tecnico hanno dimostrato di avere fiducia in lui. Vuole rimanere al Bologna”

Donato Di Campli – agente del calciatore del Bologna Riccardo Orsolini – ha parlato al Resto del Carlino per spegnere le sirene di mercato che vorrebbero il suo assistito verso la Juventus.

“Si lasci giocare Riccardo in pace: ogni volta che segna, viene fuori la voce che la Juventus lo abbia comprato, non è vero. E’ un giocatore del Bologna e basta: il suo futuro verrà deciso da lui e dal club. Ma dico di più: Riccardo sta bene a Bologna e a Bologna vuole rimanere.

Dirigenza e tecnico hanno dimostrato di avere fiducia in lui, il club è solido e ambizioso. Ha solo bisogno di continuare a crescere con tranquillità assieme al Bologna“.

Foto: Twitter ufficiale Bologna