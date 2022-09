Ag. Onana: “Contenti dell’esordio. André sta lavorando molto per meritarsi di giocare”

Intervistato dall’‘Interista, Albert Botines, agente di André Onana, ha commentato l’esordio con la maglia dell’Inter del suo assistito nel ko di Champions contro il Bayern Monaco: “Siamo contenti per l’esordio e per la sua prestazione, ovviamente non lo siamo però del risultato. André sta lavorando molto duramente per meritarsi di giocare e continuerà a farlo. Con Handanovic c’è un grande rispetto reciproco”.

Foto: Twitter Inter