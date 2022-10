Ag. Onana: “André è contentissimo per il risultato di ieri. Ora la qualificazione dipende dall’Inter”

Intervenuto ai microfoni di SerieAnews.com, l’agente di Andre Onana, Albert Botines, ha analizzato così il momento del calciatore dopo il pareggio in casa del Barcellona: “André è contentissimo del risultato raggiunto ieri. È un momento dove la felicità è tornata alta nel gruppo. La squadra non stava vivendo un grande periodo, ma adesso è tornata nuovamente ad un livello di competitività molto alto. Nonostante le assenze di Lukaku, Brozovic e Correa, l’Inter non ha mai perso la propria forza. Ha vinto con il Barcellona a San Siro e ieri ha raggiunto un risultato importante. Anzi tutta la squadra è convinta che avrebbero dovuto vincere al Camp Nou, viste le tante occasioni nitide…”. Infine, ha parlato del girone di Champions dei nerazzurri: “Sanno bene, però, che adesso la qualificazione al prossimo turno di Champions League dipende soltanto da loro. André è contento e felice di questo momento. Lavora e continua a farlo per giocare e dare una mano alla squadra”.

Foto: Twitter Onana