Ag. Matheus Henrique: “Stiamo parlando con il Palmeiras”

Fabio Mello, agente del centrocampista Matheus Henrique del Sassuolo, ha così parlato del futuro del proprio assistito, nel mirino del Palmeiras, in un’intervista a UOL Esporte: “La questione Matheus Henrique tra Palmeiras e Sassuolo è gestita da persone serie, che si rispettano e che hanno rapporti molto solidi. Siamo in una fase di dialogo, di comprensione di come potrebbe essere intavolata la trattativa e ora in questa fase di mezzo avremo un percorso importante da costruire insieme. Il Palmeiras ha un iter interno meticoloso e questo è ammirevole, dobbiamo valorizzare questo tipo di lavoro. D’altra parte, dobbiamo adattare il “timing” dell’operazione, perché se il Sassuolo darà l’assenso alla cessione di Matheus, dovrà avere abbastanza tempo per ingaggiare un sostituto”.

Foto: Instagram Matheus Henrique