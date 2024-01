Ag. Martial: “Problemi con Ten Hag? Falso. Non andrà via a gennaio”

Philippe Lamboley, agente di Anthony Martial, ha rilasciato alcuni aggiornamenti circa il suo assistito ai microfoni di Sky Sports UK, chiarendo le voci che in questi giorni hanno circondato il giocatore e il presunto invito del tecnico Ten Hag ad allenarsi da solo, in modo da poter tornare in forma, visto che non scende in campo dallo scorso dicembre: “Ciò che si dice di lui è completamente falso. Non è stato escluso dal gruppo e non ha problemi con l’allenatore. Anthony è a Manchester da nove stagioni e se non fosse stato un grande professionista non sarebbe rimasto nel club così a lungo. Si sottoporrà semplicemente ad un piccolo intervento agli adduttori, cosa che avrebbe dovuto fare da tempo e che non gli ha permesso di essere al 100%”.

Foto: Instagram Martial