Ag. Mancini: “Ha già parlato con Mourinho. L’esclusione dall’Europeo…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Giuseppe Riso, l’agemte di Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato del futuro del suo assistito alla Roma: “Gianluca ha un carattere forte, è un guerriero. È giusto e normale che sia rimasto male per l’esclusione dall’Europeo, non voleva stare in spiaggia ma voleva far parte della Nazionale. Non sta a me dire perché sia rimasto fuori. Per me è tra i difensori italiani più forti in Italia, alla fine sono scelte del ct. Gianluca ha parlato con Mourinho, ma naturalmente quello che si sono detti resta tra loro”.

Foto: Twitter ufficiale Roma