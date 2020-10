Agente Malinovskyi: “Il Napoli era interessato ma non ha mai fatto offerte”

Ai microfoni di Radio Marte ha parlato Sergiy Serebrennikov, agente di Ruslan Malinovskyi, giocatore dell’Atalanta. L’agente ha parlato della trattativa non partita con il Napoli, che non ha mai presentato offerte all’Atalanta per il giocatore.

Queste le sue parole: “Perché la trattativa con il Napoli non è andata a buon fine? Ad essere onesti, il Napoli è stato interessato ma non si è mai arrivati a un’offerta ufficiale all’Atalanta, c’è stata una manifestazione di interesse, un dialogo, ma è finita lì. Al momento il giocatore è concentrato con la Nazionale, stasera giocherà contro la Spagna e poi tornerà a Bergamo per concentrarsi sulla gara contro il Napoli”.

Sulle ambizioni dell’Atalanta: “Scudetto? Ha dimostrato l’anno scorso di poter lottare, non so se potrà vincerlo quest’anno ma certamente con la spettacolarità del gioco mostrata in questi anni lo meriterebbe e può essere protagonista. L’importante è che il lavoro fatto fino ad oggi possa continuare nella continuità e che si lavori per fare ancora meglio. Poi le soddisfazioni, secondo me, arriveranno, anche per il club e non solo per i giocatori che sono seguiti da tutte le big europee”.

