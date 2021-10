Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku tra gli altri, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sports UK. Ecco un estratto:

L’addio di Lukaku all’Inter e il ritorno al Chelsea?

“Il mercato offre certe opportunità che io considero come treni che passano. E quando il treno giusto si ferma nel posto giusto devi salirci e partire. Immaginavo che nell’estate 2021 ci sarebbe stato un mercato importante per lui. Tre o quattro top club stavano cercando attaccanti importanti e sul mercato non ce n’era uno per ognuno di questi. Durante la sua ultima stagione al Manchester United aveva sempre il Chelsea in testa. Anche il Real Madrid, devo ammettere. Quello è un altro suo sogno immaginando la sua carriera, anche se il Chelsea è sempre stato al 100% il suo obiettivo. E’ l’amore della sua infanzia quindi ha sempre avuto il desiderio di tornarci. E’ una questione di orgoglio, l’ha sempre avuto nel cuore e nella testa”.