Ag. Lautaro: “Stiamo dialogando per il rinnovo. Credo che non ci saranno problemi”

Alejandro Camano agente di Lautaro Martinez, ha parlato a Tuttosport sul rinnovo dell’argentino in nerazzurro.

Queste le sue parole: “Stiamo dialogando per ricevere una proposta che possa soddisfare Lautaro. Non è facile, nel senso che non è una cosa dall’oggi al domani, ma stiamo lavorando per arrivare a un accordo positivo. Problemi? Non credo ce ne saranno. Abbiamo un’ottima relazione con i nerazzurri, come le dicevo abbiamo già avuto le prime discussioni. In estate ha rifiutato offerte faraoniche dall’Arabia. Il suo futuro e presente e solo l’Inter”.

Foto: Twitter Inter